由馬東石主演的最新娛樂犯罪動作片《電影版 壞傢伙們》，在韓國票房極佳，也是馬東石繼《犯罪都市》、《非賣品》、《極惡對決》後，展現更加強勁的動作戲，甚至有一打30的精彩場面，令許多觀眾看完片中痛快的武打戲和幽默的劇情，都感到十分紓壓，紛紛表示「馬東石1打30人實在太猛了，看了好紓壓！」「這是馬東石至今最精彩的動作片！沒有之一！」「每個角色都超有魅力，中秋假期和家人一起看得很愉快！」。

馬東石在電影中有1打30的劇情。（圖／電影版 壞傢伙們劇照／車庫娛樂提供）

《電影版 壞傢伙們》故事敘述發生了一起囚犯從囚車逃脫的事件，為了抓到凶殘的罪犯們，「壞傢伙們」決定祭出無法無天的逮捕計畫，將罪犯們繩之以法。馬東石這次在片中飾演一名被判刑28年的罪犯「朴雄哲」，因為獨特的能力而被網羅到「特殊犯罪調查組」，協助刑警抓捕極惡罪犯。

馬東石這次徹底以暴制暴，以惡製惡。（圖／電影版 壞傢伙們劇照／車庫娛樂提供）

馬東石透露：「我所飾演的『朴雄哲』一角，彷彿能用一拳平定首爾。他擁有獨特的感覺，能完全把握對手的動線和思考模式。而且遇強則強，這次不只用拳頭，還有多樣大膽的動作場面。」孫容鎬導演表示：「馬東石風格的武打特色就是『又大又強又快』。他的速度比誰都還要快，能完美詮釋大量的動作戲，是位可被稱為『動作戲達人』的演員。」痛快至極的犯罪動作娛樂片《電影版 壞傢伙們》，10月9日在台上映，敬請期待！

【電影版 壞傢伙們】馬東石率金亞中、張基龍捨身追捕凶殘罪犯！

(中時電子報)