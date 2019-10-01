士林地院家事庭審理藝人柯以柔訴請離婚，先生郭宗坤否認偷吃，希望婚姻能夠繼續下去，士林地院審結，以婚姻已出現重大事由且無回復之望，判准兩人離婚，郭必須要賠償柯40萬元，全案仍可上訴。

本名柯育婷的柯以柔2011年嫁給郭宗坤，生下3名子女，但郭被媒體爆出與女員工有曖昧情愫，且同住在一間屋子，法官認定，已經違反婚姻忠誠義務，損害柯以柔的權利，判准離婚且須支付金錢作為彌補。

法官傳喚記者出庭作證，該記者證實確有親眼見到郭進入女員工住處，認定兩人婚姻有重大事由，無法繼續維繫。

郭、柯經歷4個多月的協調，始終沒有達成共識，柯以柔更以郭曾對他犯下家暴作為離婚事由，兩人始終沒有共識，每次開庭柯以柔都以淚洗面，再梳妝整理後步出法院，避免被其他人看到她難過的一面，而郭則否認外遇，並稱柯沒有他在女員工家過夜的證據，但法官仍認定，郭婚外情屬實，判決兩人離婚。

(中時 )