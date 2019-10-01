鹿港天后宮香火鼎盛，建築的大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮是台灣最早唯一奉祀湄洲天上聖母，廟宇建築的大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手。（吳敏菁攝）

彰化縣政府依文化資產保存法2017年11月20日向文化部提報縣定古蹟「鹿港天后宮」為國定古蹟，文化部第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第15次會議決議指定為國定古蹟。鹿港天后宮建築大小木作、石雕等都見出自名家之手，更見證鹿港鎮早期貿易興盛、文化薈萃及聚落發展歷史。相關指定理由及範圍文化部將於近日內公告。

鹿港天后宮升格，彰化縣國定古蹟增為7處，包含鹿港天后宮、彰化孔子廟、鹿港龍山寺、元清觀、道東書院、馬興陳宅、聖王廟，後期盼獲得中央更多經費挹注，更完善的保存文化資產。

文化部辦理文化資產價值評估及召開多次審查會議後，最終由縣府辦理縣定古蹟鹿港天后宮重新公告，歷經近2年的齊心努力下，順利讓鹿港天后宮升格為彰化縣第7處國定古蹟，由中央、地方、民間一起致力文化資產保存，讓珍貴文化資產存續，並融入人民生活中，成為體驗人文歷史、探索民間信仰的瑰寶。

鹿港天后宮1985年11月27日由內政部公告為國家三級古蹟後，配合1997年5月14日文化資產保存法修法，改為彰化縣縣定古蹟，縣府在1996年完成鹿港天后宮調查研究計畫，近年來考量廟宇建築本體逐漸老化、恐有年久失修之虞，特於2019年向文化部爭取修復工程規劃設計計畫經費，獲得核定，將儘速辦理相關作業程序，以維護彰化縣重要文化資產。

鹿港天后宮建築的大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手，如大木作為匠師王益順、吳海桐、王樹發及黃連結等人施作，石雕則由惠安匠師蔣馨一族承包，彩繪由郭新林及柯煥章施作，皆為一時之選的名匠，在鹿港天后宮管理委員妥善的管理維護之下，建物及相關名匠作品得以完整保存。

難能可貴的是，鹿港天后宮管理委員會更自主成立文物文化管理維護組，維護及活化現場具保存價值之文化資產。鹿港天后宮除見證鹿港鎮早期貿易興盛、文化薈萃及聚落發展歷史的密切關係外，也具有與港口、河運不可分的地理特色，對於鹿港的經濟發展與社會發展的實體表現，有很重要的影響。

(中時 )