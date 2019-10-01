終於等到！大同集團旗下面板廠華映財務危機，生產線早已停工，8月底宣布裁員，但遲遲未向主管機關通報，期間爆發趕外勞、欠薪水等爭議，1日終於向桃園市府提報大量解僱計畫書，預計於11月30日解僱1900名員工，市府要求華映遵守勞基法，也呼籲大同幫忙籌措財源，不排除將大同董座限制出境。

華映因資產遭緊急處分，訂單驟降至零，8月29日發布訊息將大量解雇勞工，但相關計畫書遲遲未遞交，9月11日原定發薪日更跳票，員工領不到8月薪，華映砍薪最多發放55％、處長級以上主管則一毛也領不到，工作無著又被欠薪，華映員工一度揚言要抗爭、丟雞蛋。

華映1日終於向桃園市政府提報大量解僱計畫書，預計11月30日解僱1900名員工，勞動局指出，依照大解法，華映應在10日內，邀集工會進行自治協商，就每一位勞工工資、資遣費及退休金等債權協商並確認。

外界普遍認為華映「誠意千萬、口袋三毛」，勞動局也要求母公司大同應協助華映籌措大量解僱勞工所需財源，不應要求勞工申請積欠工資墊償，強調大同公司負責人為華映公司實際負責人，若屆時華映無法如期給付，勞動局將向勞動部提報大同董座限制出境，務必協助勞工申請墊償，以維護勞工生計。

勞動局已於9月26日辦理第1場華映員工權益說明會，第2場訂於10月8日辦理，會中將說明員工如何請領失業給付、申請勞資爭議調解，後續轉職可接受職業訓練等事宜，就業服務處將協助員工後續轉業及失業給付申請。

勞動局指出，目前華映公司資產鑑價金額，相對於勞動基準法明定第一順位的勞動債權，會督促華映公司及要求大同公司協助盡速處分華映公司所屬動產及不動產，讓第一順位勞動債權可盡快獲得清償。強調華映公司為大同集團企業成員，董監事均由集團母公司派任，大同公司有義務協助華映公司，共同解決此次危機，以善盡雇主及企業社會責任。

(中時 )