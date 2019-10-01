蔡英文做出四點指示，要求明先清出近百公尺寬的臨時航道。（許家寧攝）

南方澳跨海大橋坍塌，造成逾10受傷6人 失聯，總統蔡英文1日下午4點多抵達現場關心救災進度，要求全力搜救失聯漁工，對於漁船受困無法出海作業，也將在明日開通臨時航道，同時要求中央、地方協力，針對全台所有老舊橋樑啟動全面體檢作業。

蔡英文說，從事故發生到下午已經好幾個小時，這段時間內所單位全力搜救，這階段還是以救災第一，全力搜救，希望各單位與縣府一起努力，而傷患救治部份也要得到最好的照顧，對於移工慰問的部份也聯繫外交部希望從優辦理。

蔡英文說，關於航道受阻造成漁船進出不便，她看到因為颱風的關係，還有很多的漁船都在港內，現在這種情況無法出去作業，希望能夠盡快排除，在明天能整理出臨時的航道；而這段時間的損失，希望交通部、農委會可以視相關規定給予補償。

蔡英文說，對於第一階段的事故調查，也要求初期的證據保全要做完整，讓後續的調查中可以獲得正確資訊，也要請交通部務必調查出真正的事故原因，不應該迴避任何應該要負的責任。

最後針對老舊橋樑的檢測工作，也請交通部跟各縣市協力，把全台灣的老舊橋樑進一步的檢測，對於比較老舊、處於比較危險的橋樑都要優先補強、強化，確保強梁安全。最後，感謝許多的民間團體、救災單位、國軍弟兄協助，搜救工作會持續下去。

(中時 )