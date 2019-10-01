10月1日是韓國的「軍隊節」，文在寅總統在大邱空軍基地校閱韓國的空軍部隊，其中包括剛引進的F-35A聯合打擊戰機，北韓可能會對此感到惱怒。

美聯社報導，韓國在2013年購買40架F-35A戰鬥機，預計2021年會完成交貨，由於單價很高，也被稱為「有史以來最龐大的武器採購計劃」，首架F-35已在今年抵達韓國，北韓懾於F-35過於強大的性能，稱其為嚴重挑釁，抗議這已反了前陣子南北韓的和平協議。

韓國主力戰機F-15K也一起接受校閱。(圖/美聯社)

週二，文在寅總統在大邱空軍基地校閱韓國部隊，以空軍為主，包括F-35、F-15、F-16等主力戰機，也有自製飛彈和火砲系統等陸上武器。隨後文在寅與其他高級官員在觀禮台看著3架F-35戰機飛過校閱場，其他戰機也相繼編隊飛行。

文在寅隨後發表演講，表示「對韓國的軍事力量充滿信心，這是首次公開F-35A等先進裝備...韓國人也將為此感到非常自豪。」

除了在今天校閱部隊以外，韓國空軍特別選在今天派出2架F-15K戰機到獨島空域巡邏，顯然特別針對日本，表現韓國對獨島的掌握力。

路透社報導，文在寅在前陣子積極推動與北韓的實際會談，並簽訂板門店和平協議，國內也出現一些質疑聲，擔心文在寅是否就輕視國防安全。為此，文在寅的演講提到政府捍衛國土的決心是堅定的。

他說：「當今的國際安全是高度不可預測的，需要足夠的力量來確保，比如中東地區最近發生的無人機襲擊事件那樣，未來我們將面臨的挑戰將與過去完全不同。」

文在寅很有技巧的沒有提到北韓或日本，不過卻提到了獨島。他說：「韓國有著東北亞最強大的F-15K戰鬥轟炸機，並且在不久前才完成了對我們的獨島的巡邏任務…」

隨後韓國國防部表示，確實有2架F-15K戰機在完成校閱之後，飛向獨島進行巡邏。

韓國將10月1日訂為「軍隊節」，並稱今年是建軍71週年。 韓國國軍建軍起始於1948年，今年確實是71年。但是10月1日的軍隊紀念日卻是1956年才決定，並且這與建軍日無關，而是韓戰期間，美國與南韓聯軍打過38線進入北韓境內的日子。

(中時電子報)