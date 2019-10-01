花蓮市長魏嘉賢（最前端）實地體驗效果，大讚防滑行穿道比一旁柏油更加止滑。

花蓮市中順街改善工程日前完工，市長魏嘉賢1日與團隊前往視察，並針對新式防滑行穿道實地體驗，魏表示，白、綠相間配色十分醒目，防滑效果比一旁柏油路更好，該處正好位處中原國小接送熱區，對家長及孩童安全提升助益良多，未來將推動市區內標線更新。

公所建設課長徐國城表示，中順街道路改善工程金額為971萬，改善周邊人行道、路燈與防滑人孔蓋等設施，其中四處新式行穿道分別位於中順街與德安一街及中正路口交界處、中原國小後門則有2條，防滑塗料施工金額約18萬元。

工程技術顧問經理林昌洋提到，防滑塗料採耐磨骨材等環保無毒素材製成，相較舊式防滑係數45BPN，新式高達65 BPN，工程當中更請健荃實驗室實地測試係數達83 BPN，且耐1百度高溫不易耗損，施作40分鐘後即可通車。

魏嘉賢也現場體驗提到，柏油路已是非常防滑，但親身以鞋摩擦行穿道，發現效果更勝一籌，特別是用水潑濕後，踩在路上異常踏實，且綠、白條紋色彩在晚間反光效果佳，警示作用明顯。

「市民安全不能等」，有鑒於花蓮陰雨天多，許多機車騎士常因路滑自摔，標線安全更為重要，魏嘉賢表示，防滑塗料價格雖較傳統貴一倍，但大量施作可壓低價格，未來將首先針對校園、公園與老人、孩童常去處推行標線更新工程。

(中時 )