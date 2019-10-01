《逃犯條例》修訂風波引發超過三個月的衝突，大批示威者今日趁國慶日在多區發起集會示威，其中在荃灣沙咀道，示威者與警方爆發激烈衝突，警方證實有警員曾在海壩街近川龍街發射實彈，有示威者中槍倒地，左邊胸口位置有血跡，被帶上氧氣罩送院。院方消息人士表示，子彈碎片離心臟僅3公分，情況非常驚險。

香港反送中示威者今（1）日下午進行千人大遊行，並與警方發生零星衝突，多處地鐵因而關閉，警方也發射多枚催淚彈，現場也傳出幾聲槍聲。但事後據警方表示，有一名受傷的示威者中彈，已送往瑪嘉烈醫院接受治療。這是香港反送中進行長達3個多月示威以來，首位被實彈射中受傷的示威者。

香港18歲參與反送中示威學生左胸中槍倒地，已送醫急救。(圖／香港大學學生會校園電視臉書)

據《香港01》報導，民陣原訂今日發起「沒有國慶只有國殤」的國慶70周年遊行，但遭警方發出反對通知書，且上訴亦被駁回。網民發起全港6區集會，抗議民眾在銅鑼灣Sogo外、深水埗、黃大仙等處大灑冥幣，高喊「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「光復香港，時代革命」等口號。至下午1時半，沙田示威者沿城門河遊行往馬場；荃灣有過千名示威者在沙咀道球場聚集，屯門亦有大批示威者屯門大會堂外聚集。

報導說，到了下午3至4時許，示威者與警方發生零星衝突，開始設置路障、燃燒雜物、投擲轉頭等。下午3點40分左右，有2名警員遇襲頭破血流，向空鳴2槍實彈示警。另外在下午4點45分時，警方釋出消息稱，確認有一名示威者受傷，是中了實彈受傷，傷者年約18歲，已送住瑪嘉烈醫院接受治療。該名傷者是反送中示威浪潮以來，首位中實彈受傷的示威者。

據港媒《明報》指出，這起示威者中槍事件起於下午4時許荃灣海壩街防暴警與示威者對峙，警方最少連開8發橡膠子彈後展開清場，並有多人遭拘捕。隨後警方展開清場，不斷發射催淚彈。此時在大河道有示威者左邊胸口中槍倒地，在暫未確定是否布袋彈時，警員先為他戴上氧氣罩，另一被拘捕者大叫「兄弟你不要死呀！」傷者不斷呼叫「我心口好痛」，並有血從胸口湧出。其間記者問示威者名稱，他自稱曾志健（音）。中槍者傷者隨即被以擔架送往瑪嘉烈醫院治療。

報導指出，港大校園電視所拍片段顯示，該示威者當時在警員背後揮短鐵通，警員持槍轉身近距離開槍擊中示威者。警方表示，中槍示威者姓曾，已送往醫院搶救，情況危殆。傷者友人趕赴醫院了解，表示傷者為中五學生，送院時清醒，目前仍未能找到其家人。院方消息稱，中槍青年因爆肺導致氣胸，醫生正為他插入導管放氣，而子彈碎片離其心臟只有3厘米。

(中時 )