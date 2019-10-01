葉日松自18歲開始寫作，全台報章幾乎都刊登過他的作品，文風多圍繞於鄉土、家園與故土情懷之中。（王昱凱攝）

「一種四海皆準的愛鄉情懷」是花蓮客家詩人葉日松一生辛勞所訴，今年84歲高齡的他，自18歲偶然下燃起寫作熱情，一甲子多的歲月以來，作品廣登全台報刊，甚至翻譯多國語言散播世界，《快樂在農家》是他最摯愛的詩篇，飽滿鄉土與家庭能量的文字，想作為提燈者，將愛鄉之情，照亮世界。

葉日松說，18歲的他剛上花蓮師專，某次寫作課全班都撰散文，只有他寫新詩，獲得85分高評價，燃起自信心，將那篇匯集亞士都飯店、下美崙風光的《花蓮詩篇》投稿更生日報中，獲得伯樂青睞，也成為寫作生涯的開端。

師專畢業後的他，前往校園服務，教學疲累卻未澆熄創作熱情，葉日松笑說，當時他幾乎投遍全台報刊，連當時最難攻入的《中央日報》也被他攻陷，更因此結交了司馬中原、琦君等知名作家好友。

解嚴後，葉日松開始回歸客家人身份的源頭進行創作。深愛土地、故鄉與家人的他說，雖然一生作品無數，但他最愛的還是這篇《快樂在農家》，刻畫父母為了孩子，甘願日操夜勞、做牛做馬，雖終日奔波，但只要看到孩子就滿足的情感。

葉日松提到，他原先以客家族群出發，將故土、鄉野與溫馨客家情傳遞下一代，但當作品廣布世界後，才體認出一種放諸四海皆準的心得，文學不應這麼狹隘，他願做提燈者，將畢生所學、所寫與所愛，以文字形式流傳世間。

(中時 )