南方澳大橋在今（1）日早上9時倒塌，交通部長林佳龍也趕往現場。（交通部提供）

位於蘇澳的南方澳大橋在今（1）日早上9時倒塌，交通部長林佳龍也趕往現場。事發突然，消息更是滿天飛。有消息指出，有工程公司事前對於橋樑安全提出警告，另外，也有人質疑，今天斷掉的南方澳大橋，是被列管的全國188座危橋之一。交通部隨即鄭重澄清，所謂的工程公司先前有「示警」，查無此事，而南方澳大橋也不在188座危橋名單上。

官員表示，據港務公司清查，港務公司橋梁定期檢測於103年及105年委託健行科大辦理，近年未曾委託所謂工程顧問公司辦理檢測或維修；另外，健行科大105年的檢測報告，並無提到鋼索鏽蝕情形。

另外，今天有報導稱交通部2017年4月份公佈的資料顯示，「目前全台有188座危橋有安全疑慮，其中50座得拆掉重蓋」，官員表示，民國97年后豐大橋斷裂後，為能有效達到將縣市政府所轄老舊橋梁進行改善的目的，交通部97年依據各縣市政府提報待改善之橋梁，並經實地踏勘複檢及篩選橋梁名單後，成立「縣市政府老舊及受損橋梁整建計畫」。

官員說，當時投入15億元、進行188座橋梁修繕，其中50座橋梁改建、14座橋梁局部改建、27座橋梁補採補強方式及97座橋梁採維修方式改善，並已於97至98年執行完畢，而所謂的188座橋梁「並無南方澳大橋」。

(工商 )