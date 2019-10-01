南投市簡姓男子已婚且育有子女，卻仍和林姓女子交往，兩人分手後，林女結識文姓男子，簡姓男子醋勁大發，竟然持水果刀尾隨林女回家，剌殺文姓男子腹部致傷重不治！南投地院法官審結，判處簡男無期徒刑。

簡姓男子和已離婚的林姓女子，發生不倫戀後分手，但是，簡男情絲難斷，發現前女友再結新歡後，更是心情鬱悶，不僅到林女的工作地點探看，還打電話質問那個男人是誰？

2018年10月間，簡男攜帶水果刀尾隨回家的林女上樓，發現文姓男子正在修理電視機上盒，一時怒火攻心，持水果刀剌向文姓男子腹部，然後逃離現場，被害人經送醫急救仍告不治。

事後，簡男告訴母親闖禍了，於是由媽媽陪同向警方投案；但是，簡男否認殺人犯行，辯稱是雙方拉扯時剌中對方。

法官認為，被告預藏水果刀顯然有殺人犯意，致使被害人家庭破碎，造成無法彌補的傷害，犯後飾詞狡辯無悔意，因此判處無期徒刑。

(中時 )