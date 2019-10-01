針對前公懲會委員長石木欽的律師發函，指控大法官呂太郎在司法院祕書長任內洩密，呂發表聲明回應，「任職司法院秘書長期間並為司法院發言人，未曾提供獨家新聞予特定媒體，上開函文所指，係憑空揣測，完全與事實不符。」

(中時 )