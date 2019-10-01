被指控洩密 呂太郎大法官講話了 17:352019/10/01 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對前公懲會委員長石木欽的律師發函，指控大法官呂太郎在司法院祕書長任內洩密，呂發表聲明回應，「任職司法院秘書長期間並為司法院發言人，未曾提供獨家新聞予特定媒體，上開函文所指，係憑空揣測，完全與事實不符。」 (中時 ) #大法官 #司法院 #指控 #洩密 #講話 也許您會感興趣 推薦閱讀 公教年改法官停審聲請釋憲 遭大法官會議不受理 18:172019/09/27 社會 前瞻法案立委聲請釋憲 大法官會議再度不受理 18:402019/09/27 社會 張大春公然侮辱罪遭判罰 聲請交付法庭錄音又碰壁 22:272019/09/27 社會 習閱兵將對台講話 警告台獨 04:092019/09/28 焦點新聞 英進馬退 4新任大法官就位 04:102019/10/01 社會新聞 黨產條例釋憲案 全民等著看 04:102019/10/01 社會新聞 山寨大法官 04:102019/10/01 時論廣場 習講話對台部分 陸學者：語氣柔和 11:312019/10/01 兩岸 尷尬了 呂太郎大法官上班首日就收律師函 12:132019/10/01 社會 3百萬風波 蘇指蔡碧仲：講話應該更慎重 15:082019/10/01 政治 社會熱門新聞 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 獨家》南方澳橋有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 《現場目擊》海軍拖出1漁船 2外籍漁工已死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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