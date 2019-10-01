◎南方澳大橋塌 爆港務公司知情不理

南方澳大橋今早突然崩坍，驚悚畫面讓人怵目驚心，大橋坍塌原因為何，目前正在調查中。不過有知情人士透露，近年負責維修的工程顧問公司，早就發現大橋鋼索嚴重鏽蝕，同時橋上多個連接處都曾遭撞擊，有安全疑慮，並曾多次向港務公司提出這些問題，但港務公司卻一直沒有回應。

◎103-1條款上路 Uber宣布轉型

被稱作「Uber條款」的《汽車運輸業管理規則》103條之1修法，即將在10月6日上路，Uber今日宣布，將與計程車產業合作，並持續以科技資訊平台的身分，服務多元化計程車隊業者。

◎一邊一國玩真的 扁故鄉參戰確定

一邊一國行動黨在今推出第一波候選人名單，就鎖定黨的園丁總統阿扁的故鄉「台南」，對決民進黨參選人林宜瑾；一邊一個行動黨表示，這顯示「我們是玩真的」，「我們不是大綠、不是小綠，我們就是正綠！」

◎強吻女乘客又襲胸 運將判囚4年

孔姓計程車司機前年在桃園市搭載一名女子，他趁對方在後座小憩時竟繞路到偏僻處，強吻對方並解開其內衣搓揉其胸部，高院維持桃園地院判決，認定孔男犯行明確且沒有悔意，應予嚴懲，將他依加重強制猥褻罪判囚4年。可上訴。

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(中時電子報)