57歲吳姓婦人肩膀疼痛，以為是五十肩不以為意，直到疼痛難耐就醫才發現是「肩峰下夾擊症後群」，經北港媽祖醫院施以微創肩關節鏡手術，兩天即解決疼痛問題，1日到院感謝醫師，讓她不再疼痛到無法自理生活。

從事美髮業30餘年的吳姓婦人，2個月前右肩無法上舉、後彎並開始疼痛，一開始以為是常見的五十肩，僅到診所接受保守性治療與復健，後來疼痛嚴重影響睡眠、開車、穿內衣等日常生活動作，才至中國醫藥大學附設北港媽祖醫院求診。

經骨科醫師謝宏侖進行詳細的骨節影像檢查，診斷為肩峰骨刺引起的「肩峰下夾擊症後群」，與吳婦討論並詳細說明手術過程後，決定進行微創肩關節鏡手術，術後右肩上舉、後彎疼痛問題立即改善，隔天即出院回家自理。

謝宏侖表示，「肩峰下夾擊症候群」是肩部疼痛最常見的原因之一，可視為退化性旋轉肌袖破裂的前奏曲，其疼痛會來自於肩峰下的滑囊炎，接著進展成部分或全層旋轉肌袖破裂，最終演變成巨大型旋轉肌袖破裂，若不盡快治療，可能會造成永久性傷害。

醫院副院長、骨科權威馮逸卿指出，人到了中年，肩峰骨刺慢慢形成，骨刺不斷磨擦旋轉肌，造成發炎、磨損，甚至破裂，但患者常誤以為是五十肩而延誤治療，所以若出現肩關節疼痛情況，應盡快到醫院由專業醫師評估，才能找出最合適的治療方法。

(中時 )