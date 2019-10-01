大學設計系學生參觀「創意台中」文創設計展演。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市「創意台中」文創設計展演在審計新村、范特喜聚落展出，儼然成為台中文創品牌活動。台中市文化局1日表示，台中教育大學文化創意產業設計與營運學系及朝陽科技大學工業設計系等兩校師生日前到會場參觀，進行跨校交流，學生還拎著有台版LV包之稱的「茄芷袋」大秀時尚拍照，展現台中囝仔活力。

台中市「創意台中」文創設計展演，規劃系列主題策展、戶外裝置及講座等活動，並推出11戶創意主題展間，展現台中文創產業魅力，將展至10月6日。

台中教育大學文化創意產業設計與營運學系主任拾已寰表示，帶學生走出教室與他校師生交流，不但能進一步了解彼此特色外，實際走訪多元的文化創意展間，更能提升學生設計視野。

朝陽科技大學工業設計系主任蕭明瑜表示，「茄芷袋」是台灣具有傳統風味的包包，為了讓它具有現代生活的新樣貌，學生們從衣物及飾品下手，利用重新拆解、剪裁和縫紉，改造成背心、帽子、領帶、髮帶及具有現代感的包款，搭配成日常穿搭，展現年輕人的創意。

朝陽科大工業設計系學生陶玟廷表示，參觀後才了解展覽活動原來可以這麼酷炫，設計師對於台中的創意詮釋讓她更深入認識台中，對未來投入設計專業更加嚮往。

(中時 )