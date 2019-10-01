宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午突然斷裂坍塌，詳細原因未明，根據交通部資料，這座橋在106及107年才剛花費新台幣1000萬元修復改善，沒想到才一年就發生坍塌意外，國家運輸安全調查委員會已啟動調查。

中央社報導，交通部指出，南方澳跨港大橋蘇澳港轄區內，民國87年底完工驗收，至今約21年，目前由台灣港務公司保養維護，包括油漆、欄杆、伸縮縫、路面等。

根據交通部提供的資料，105年宜蘭縣政府委託健行科技大學做南方澳跨港大橋橋梁檢測，港公司也在106、107年，根據檢測報告改善建議投入新台幣1000萬元改善，包括混泥土修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換。

交通部稍早表示，南方澳大橋是由基隆港務局委託宜蘭縣府代建，稍後補充說明，橋梁由省府建設基金專案補助，由宜蘭縣政府農業局代辦施工，工程經費約2.7億元，完工後交由蘇澳港務分局維管。101年成立港務公司後，產權移交航港局，仍由港務公司辦理維管。

(中時電子報)