外交部長吳釗燮日前致贈給日本台灣交流協會代表沼田幹夫一面紀念牌，上頭寫著「我最敬愛的大哥哥」，並署名「外交部長吳釗燮」，挨批媚日。國民黨立委費鴻泰今天在立院質詢吳釗燮時，頻頻追問吳釗燮「大哥哥」到底怎麼念，是念「大哥哥」還是「大葛格」，吳釗燮聽得一臉鐵青，費鴻泰痛批，「瞧不起你這小弟弟部長！」

親民黨立委陳怡潔質詢吳釗燮時詢問為何會送這個牌子，吳釗燮強調這是他私下贈送給沼田幹夫的，沒有自降國格也沒有媚日，是因為他跟沼田幹夫私下交情好，感謝沼田幹夫為台日外交的貢獻，所以私下另外做了一個紀念牌給沼田。

不過藍委費鴻泰對於這樣的說法相當不滿，質疑紀念牌上吳釗燮就是用外交部長的名義贈送的，上頭的logo也是外交部專用的logo，別的部會用，私人更不能擅自使用，「99.9％國民都會說你很丟臉，搞出這種東西你怎麼好意思講？再問你一遍，是唸大哥哥還是大葛格！」

吳釗燮強調只是沼田卸任前私下贈送的紀念牌，費鴻泰打斷吳釗燮，「我不想聽小底迪（弟弟）部長講這話，我瞧不起你」，吳釗燮代表哪一國外交部長？不是他們吳家的外交部長，是中華民國的外交部長，以後改成較小底迪吳某某好了，「他把中華民國名字踩在腳底下，踐踏！踐踏！踐踏！」

吳釗燮說他沒有被踐踏也絕對沒有失國格，費鴻泰再打斷，「我懶得理你，我不承認你是外交部長，承認你是外交部長我會很沒面子，以後日本我連去都不要去，外交部長可以叫一個小代表叫大哥哥，你不肉麻我還覺得肉麻呢，不用站在那邊很不服氣的樣子，你丟光我們國家的臉！」

(中時 )