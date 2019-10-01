台電大觀發電廠為減少藻類、螺類、淡水貽貝，妨害水庫閘門等水工設施運作，1日在日月潭放養烏鰡等魚苗8萬8000尾，希望透過生態防治淨化水庫水質，強化魚類生態活力，讓漁民有更多收益。

大觀發電廠廠長許宗源及魚池鄉長劉啟帆等人，在日月潭大觀1廠進水口放養魚苗，包括烏鰡（青魚）3萬尾、曲腰魚（總統魚）1萬尾、大頭鰱2萬5000尾、草魚2萬3000尾。

許宗源表示，大觀發電廠每年固定在日月潭放養魚苗，主要是因為俗稱「菜蛤」的淡水貽貝，會附著在電廠取水的攔汙柵，影響發電取水效率與設施安全，因此決定放養菜蛤的天敵魚類，除了烏鰡會吃淡水貽貝，大頭鰱以水中浮游生物為食、草魚吃浮萍等植物，放養這些魚苗能有效淨化水質，同時保護閘門等水工設施。

許宗源並提醒漁民與釣客，在垂釣、捕魚時，如果捕獲小魚，希望能夠將其放回日月潭中，讓牠們繼續成長，才能兼顧生態永續與經濟效益。

(中時 )