世界棒球12強賽今天公布28人名單，針對投手陣容，中華成棒隊總教練洪一中坦言左投確實是擔心的部分，但還在等旅外左投王維中能否加入，但也認為以3場比賽來說，目前13名投手也很足夠。

對於目前28人名單中13名投手，洪一中表示，如果有好手可以加入的話，投手部分確實有可能再增加，「但目前看起來在台灣打的3場比賽，13個投手應該足夠應付。我常常說，一場比賽假如有一個好投手，用一個投手就完封了；假如情況不對有時一場球用了7、8個投手，是再多都不夠用，所以我覺得選好手不是說數量的問題，以3場比賽來講正常情況下13個投手是應該足夠的。」

目前投手當中只有陳冠宇一名左投，洪一中坦言這也是擔心的地方，「不過台灣左投本來就不多，我也知道中華隊只有一個左投陳冠宇，現在還在等王維中，看他最後能否加入名單裡，今天選訓委員在這一環討論，因為左投少要用的話要多花心思，現在就是希望有好消息。」

對於王維中能否加入，洪一中補充，王維中本人有意願，但卡在他合約問題，假如年底他沒有合約當然可以打，若是簽約也要看他合約怎麼樣，是否允許他參加，預計近期應該會有決定，但目前應該不會邀請國內選手參加10月8日開始的中華隊集訓。

(中時電子報)