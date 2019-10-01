國民黨立委許毓仁今（1）日表示，蔡政府應儘速通過上會期一讀，目前躺在立法院的「人工智慧發展基本法」，希望透過制定人工智慧國家上位等級的政策，「解套」數據取得權限，以及對AI倫理進行規範。

許毓仁今召開「AI要前進，法規要跟進」記者會，現場雲集台灣多位人工智慧專家及資深產業代表現身力挺。許毓仁強調，今日在這裡宣示產官學研各界的決心，儘速將法案送院會三讀，讓我國人工智慧發展邁向下一個階段。

許毓仁說，參酌美國川普總統今年簽署的AI領先行政命令（Maintaining American Leadership In Artificial Intelligence）的「人工智慧發展基本法」正是以國家高度的上位政策，來帶領整個產業與技術向前邁進。醫療、智慧製造，與無人車，是台灣AI應用的三個最有潛力的領域，今天現身力挺的專家與產業代表囊括這三大類領域，也在在證明台灣的未來將會是這些產業結合人工智慧。

而在今年九月出任聯合國「世衛國際醫療資訊協會」主席的李有專院長，也現身表達高度支持。李有專提到，國際醫療資訊協會(IMIA)從1974年創立至今已有61個會員國，這次除了代表中華民國台灣擔任會長感到榮譽之外，也將會在2023年將世界醫學資訊大會帶到台灣。台灣雖然小，卻擁有歷史非常悠久又完整的健保資料庫，發展醫療AI的潛力完全不容小覷。

厚生會執行長陳柏同表示，厚生會是立法院具指標性的跨黨派組織，一向支持對老百姓好的法案，。這部法案裡包含的基礎建設措施，不但可應用在醫療面，更可以解決最近全球備受關注的的氣候變遷危機。

理律法律事務所曾更瑩律師表示，法律雖然通常是跟著社會後面走，但科技類的法律卻是要擔任領頭羊，指引相關產業技術明燈的，該法除了從國家高度制定基本原則外，也不過度管制產業，給予相當的發展空間。

台大法律系教授黃銘傑也強調，科技一定會衝擊人類社會，自駕車上路會影響道路規則，更會改變整個城市的設計；而程式語言在未來是否放進小學課綱，以及是否需要國家數據中心，相關部會都應該研擬。

許毓仁也說明，他所領銜提案的「人工智慧發展基本法」可歸納成五大重點：第一，確定人工智慧之發展的定位，訂立發展綱領在產業界和學術界優先推動研究、發展。第二，促進產業AI化、建立AI技術應用平台，以及形成AI產業生態系。第三，AI發展牽涉大規模公眾數據的使用以及實驗場域落地試驗，與公共利益牽連甚深，須制定適當的開發標準原則。

第四，政府在符合開發標準原則下，應盡量滿足產業、學術界在AI研發與應用之需求。第五，建立與凝聚公眾對AI的認識與信任， 樹立人工智慧發展的基本倫理原則。

許毓仁強調，台灣許多AI相關產業目前受限於法規限制，面臨到數據無法取得，相對限縮產業發展等情況，而此基本法能確立人工智慧之發展在國家政策中的定位、建立AI技術發展友善環境，並建立公眾對人工智慧的認識與信任，形同解開政府對於人工智慧的最後一道「枷鎖」。

(工商 )