國民黨立委江啟臣今日於立法院質詢時表示，923當天國安會議提到以下這樣的結論：「要突破以邦交國數目作為檢驗外交成績單為主要指標的迷思。」為此，江啟臣請問，那國人應該要如何檢視政府的外交表現和外交成績單？江啟臣表示，邦交國是一個很清楚的數目，但國安會議卻將斷交問題導引成是一種迷思。江啟臣批評，國安單位這樣的做法，根本是在合理化斷交行為。

外交部長吳釗燮表示，政府並沒有在合理化斷交這件事情，但外交有方方面面的各種問題。江啟臣同意，外交不是只有邦交國而已，也有非邦交國、國際組織、國際參與、國際援助等等，但江啟臣認為，國安會議企圖引導邦交國數目不重要的做法非常不恰當。

江啟臣表示，斷交是一件應該要在乎的事情，近期的一連串斷交事件，人民都看在眼裡。江啟臣提到，蔡政府上台後，台灣失去了七個邦交國，但執政黨到現在為止，從沒對失去七個邦交國的事實表示過歉意。江啟臣不滿地說，好歹總統道個歉吧，不然也到立法院作個國情報告吧。

江啟臣表示，執政黨應該出面說明為何會斷了七個邦交國，不要只躲在國安會開會。江啟臣說，國安會的會議報告指出，接下來可能還會再斷一到兩個邦交國。江啟臣質疑，難道外交部已掌握相關情資？

吳釗燮表示，目前有蒐集到中國對台灣的外交攻勢情報，因此做出這樣的評估。江啟臣說，乾脆外交部現在當場說明是哪兩個國家，並向對岸喊話：「如果敢再斷的話我跟你沒完沒了。」

江啟臣表示，今年四月時已掌握索羅門群島可能與台灣斷交，當時在委員會質詢時就已提過。結果相關部會回覆的答案是邦交穩固。江啟臣表示，同意外交有很多事情只能做不能說，但斷交事實既已發生，難道執政黨不該虛心檢討？

江啟臣表示，在外交上，美國當然有對台灣釋出善意，但美國也會顧及國家利益問題。江啟臣說，難道美國人會認為，台美關係比美國國家利益重要嗎？江啟臣表示，蔡政府不要老是只想靠美國，外交自己救吧，不要老是想靠別人。

(中時 )