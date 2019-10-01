菁華橋年代久遠，橋體多處木製圍欄晃動、鏽蝕。（王昱凱攝）

菁華橋體螺帽長年累月下來，已呈現鏽蝕狀態。（王昱凱攝）

菁華橋為花蓮市內的雙叉單拱式橋樑。（王昱凱攝）

今日南方澳發生跨港大橋斷裂慘劇，花蓮市長魏嘉賢與建設課長徐國城午間前往勘查市內結構相近的「菁華橋」時表示，橋體經去年評估安全無虞，但部分護欄、鋪面老舊毀損，近年爭取經費屢遇困難，希望藉此次機會，讓有關單位重視橋樑安全，並儘速提交計畫辦理修繕。

菁華橋於日治昭和時代所建，於1997年由縣府爭取中央經費將原先水泥橋改建為22條鋼索支撐的鋼拱橋，迄今也過20多年，橋體螺帽、側面鐵板與護欄因老舊多有毀損，此次跨港大橋悲劇也令部分民眾對菁華橋產生安全疑慮。

徐國城表示，菁華橋是雙叉單拱式橋樑，但橋體跨度與結構遠小於跨港大橋，多為周邊居民運動與單車通行所用，無載重問題，每年會由縣府委派專業檢測顧問公司評估，經0206地震後確認安全無虞，請大家不必過度驚慌。

魏嘉賢表示，橋樑位處美崙斷層區，去年擬定950萬元修繕計畫，遺憾未被採納，但橋樑安全不容忽視，公所每年仍編列百萬元維管費維護橋樑，盼能爭取花東基金或前瞻經費補強安全性，並打造魅力水岸景觀，強化日夜多元感官體驗。

魏嘉賢還說，目前花蓮市仍有農兵橋待改建，但安全上並無迫切性，而市內國福大橋、三號橋與尚志橋正在施作工程，農兵橋若動工，將大大影響交通，將待三座橋施工告一段落後，進行農兵橋改建。

(中時 )