重陽節將至，社會局仁愛之家今日舉辦「3心5老2.0~高雄銀髮族室內高爾槌球暨賓果投擲比賽活動」，邀請大樹區統嶺社區發展等協會組成9隊、90位長者參加，於燕巢民眾活動中心一同切磋球技，其中80歲以上長輩有25人，可見人老心不老，長輩們依然活力滿點。

清脆的球擊聲拉開活動序幕，由最高齡的88歲男性選手周玨、87歲女性選手黃雪清與仁愛之家祕書陳琴寶及各社區、單位代表一同開球，長輩們手拿槌球桿，瞄準目標，帥氣揮桿展現自己老當益壯的活力。

為了這次比賽，參賽長輩們無不磨拳擦掌，勤加練習，希望能得到好成績，最後由仁愛之家一隊及安招社區一隊取得勝利，分別抱走室內高爾槌球、賓果投擲團體組冠軍獎項。

另仁武健康長青協會黃枝財、金山一隊林靜珠領走高爾槌球男、女個人賽的第一名；仁愛之家一隊林時雄、陳昭雄、金山社區一隊林甲並列賓果投擲男個人賽第一名，賓果投擲女個人賽第一名則由安招社區二隊韓黃敏獲得。

經過一個上午的切磋交流，每位長者享受一起打球的喜悅勝過了比賽最後的結果，林姓長輩表示：「以球會友是愉悅的，輸贏是其次，重要的是能在這次活動中認識更多朋友，進行有風度的交流。」

(中時 )