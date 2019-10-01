高雄市府社會局無障礙之家兒童發展中心特別媒合五福國際同濟會等各分會贊助經費，覓尋了養生水療館的場地及特聘具備身心障礙游泳教學經驗的專業游泳教練，引導慢飛天使游泳，讓學童獲得戲水樂趣，提升肌耐力、平衡感及免疫力，也讓學童們學習如何面對生活上的各種挑戰並從中獲得自我肯定與成就感。

這群慢飛天使的游泳課程，學童家長也在一旁陪同協助進行練習，每一次的課程，孩子都像美人魚、海王子，玩得不亦樂乎，透過課程互動，親子關係也更加緊密了，對這群慢飛天使而言，是非常別具意義的活動。

此次有近10組親子參與這次活動，小佑媽媽說：「小佑非常喜歡玩水，每次知道當天有游泳課時，心情就會特別好，且上課時，相當專注練習。」，小秀爸爸分享說：「小秀從未玩過水，第一堂課時有點緊張，但第二次開始，便很開心的享受課程，看見她反應能力提升不少，相當開心！」。

(中時 )