紫禁城明年迎來建城600周年，而以明、清皇室收藏為主的兩岸故宮，近年則藉著文創讓老招牌有了年輕的活力，其中「影像」不啻是最直接帶給觀眾新觀感的方式，台北故宮近日推出的形象短片《未來，不期而遇》引起迴響；北京故宮則有蹲拍了6年的攝影師蘇唐詩，讓文物、建築更貼近當代生活。

《未來，不期而遇》是台北故宮呼應本屆國際博物館協會(ICOM)大會主題「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」所拍攝之形象短片，上線首日就創下逾20萬人次的點閱率，至今上線2周已有53萬人次點閱，網友留言指出「本來暮氣沉沉莊嚴肅穆的故宮博物院也可以弄得這麼生動活潑讓人想上門一觀」或「這廣告真的讓人超想重遊故宮的」，也意外引起何時參觀故宫才能像影片中人不多，不必看後腦勺的話題。

短片以嬰兒象微博物館的未來性，影像語言貼近生活，26歲的搖滾文青可在館內大玩懷素《自敘帖》VR；7歲的小男孩雖不能在館內把扶手當溜滑梯，卻可以想像明朝青銅鎏金南天王立像為變形金剛；對18、19歲的少男女而言，故宮可能是第一次約會的場所，唯美畫面與溫暖的情節鋪陳，喚起大眾對故宮的回憶。

台北故宮希望藉著這支影片讓觀眾再次找到進博物館的樂趣，讓故宮不只是文物的展示空間，更是提供新體驗與情感交流的場域，並順勢推出「老照片．新感動」攝影故事微件活動，找出今昔在故宮留下的照片和故事。

大陸河南的建築攝影師蘇唐詩，在6年的時間內往返河南與北京40多次，拍下北京故宮逾3萬多張照片，他鏡頭下的故宮並不神秘高冷，而是帶著貼近生活的溫度，蘇唐詩曾表示：「我心中的故宮，其實很平常。平常的故宮裡，每個角角落落，每個分分秒秒，都充盈著一種平常的美。」他以普通相機，走著遊客路線，去看紫禁城的春夏秋冬，讓數百年歷史的城與當代人的手印、足跡對話。蘇唐詩將照片集結成《看見，不一樣的故宮》，前北京故宮院長單霽翔也特別作序指：「讓紫禁城走入人間」。

(旺報 )