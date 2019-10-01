▲縣長林明溱在說明會中感謝立委馬文君的努力，積極督促自來水公司優先編列經費，抽換籃城及中正

自來水管路老舊破管、漏水頻仍的埔里鎮籃城里及中正三路市場，經立委馬文君協助反映爭取，自來水公司將斥資約4,700萬元抽換更新長達5,100公尺的老舊管路，改裝可耐用40年以上的石墨高展延性鑄鐵管，縣長林明溱1日也參與地方說明會，允諾縣府全力協助取得施工路權，加速抽管工程進行與完工。

縣長林明溱指出，感謝立委馬文君的努力，在接獲籃城里民反映後，積極督促自來水公司優先編列經費，抽換籃城及中正三路老舊的自來水管路，包括從信義路經中正路到籃城里全部及中正三路周邊，各將抽換4,500公尺及600公尺管路，而且都改成更安全更耐用的石墨鑄鐵管，管徑也從過去的50mm小管改成主配水管200mm、分支100mm，徹底改善供水順暢及管線末端水壓不足的問題。

籃城里長蔡榮權、社區理事長黃秋煌都肯定林縣長與立委馬文君的努力，此外縣議員林芳妤、前縣議員黃志學、代表會副主席潘英輝等多名代表也都參加說明會，對縣府、馬立委促成這次大規模自來水更新抽換管路工程，紛紛連說實在是難能可貴的地方之福。

立委馬文君指出，埔里鎮籃城里及中正三路市場使用的老舊塑膠自來水管路，至少已三、四十年沒有更換，水質水量都不穩定，更因破管大幅提高漏水率的浪費，這次自來水公司能體恤民眾需要，優先更新抽換埔里這兩區的管路，也算是一大功德，只要她任立委一定時時以民眾需求為先努力打拚。

(中時 )