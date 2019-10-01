超萌雙胞胎熱舞代言「可麗都」。（建商提供／柯宗緯高雄傳真）

建案一般找明星、藝人代言加持，拉抬知名度及曝光，不過最近有建商出奇招，找來超萌雙胞胎代言。全誠日宇、城揚雙品牌再度攜手合作，新案「可麗都」由超萌雙寶代言，再度邀請大受歡迎的莉莎奶奶蒞臨公開同慶，推出可麗舞新舞步，精彩絕倫。

繼「大麗城」百分百完銷後，城揚建設集團、全誠日宇建設再次溫暖購屋族的心，新案「可麗都」近日舉辦公開盛會，請來超萌網紅雙胞胎「雙寶」熱舞代言，號召33對雙胞胎現場共襄盛舉，莉莎奶奶Talk Show、小丑氣球、美味小食集，全場歡聲雷動，老中小雙胞胎一起大感動。

「可麗都」接待中心現場地標除了有大麗熊變身為可麗熊外，並加入城揚建設集團吉祥物「揚揚獅」和全誠建設「瓢蟲蕾蒂」共組三卡哇伊可愛地標。

「可麗都」總銷金額35億，未公開已熱銷破80戶，搶購盛況再續大麗城佳績。該案基地三面臨路、2266坪風光麗地，興建地上15樓、地下3樓，規劃23~52坪，2~4房、總戶數381戶，全平面車位高級住宅設計，大退縮留白街廓，未來完工將為該區帶來美麗住宅大器風貌。

(中時 )