編舞家林懷民作品《秋水》，運用影像投影技術，把潺潺河水搬上舞台，讓舞者像是涉水而過。（李佳曄攝，雲門舞集提供／李欣恬台北傳真）

退休之前，林懷民對公眾演說，分享舞蹈理念。（李欣恬攝）

過去多次以「水」為編舞題材的編舞家林懷民，這回全新舞作《秋水》，不安排舞者與水共舞，而是透過動態媒體，把舞台變成潺潺河流，從高處往下看，視覺效果驚奇，舞者們手拉著手在河上行走，有如逼真的過河。

年過70，林懷民編舞從心所欲，越編越自在，他表示，《秋水》是他幾年前在京都被清澈小河吸引、駐足觀看許久的經驗，讓他對日本垃圾分類、環境維護的徹底執行大感敬佩，「《秋水》記錄了當下的感官意象，清澈的河水、秋天落葉、石頭等，我也特別請攝影師張皓然前往拍攝，成為舞作的一部分。」

林懷民表示，不同的編舞家都有不同的工作形式，像美國現代舞教母瑪莎．葛萊姆，是建立一套自己的身體系統，舞者依照這套喜統跳舞，雲門舞者則是長期接受太極導引、武術訓練，從中養成身體質地。

在年底卸下雲門舞集藝術總監之前，他大膽做試驗，讓下一任藝術總監鄭宗龍和陶身体劇場藝術總監陶冶，交換編舞，他表示，陶冶的工作方式，為雲門舞者帶來不同的身體表現，「陶冶從20幾歲就開始有計畫地發展自己的身體系統，他簡練地以數字作為舞蹈名稱，如今來到《12》，他在來之前，已經把舞蹈編完，舞者必須去適應、學習他的身體表現方法。」

值得一提的是，這回擔任《秋水》的五名舞者，包括周章佞、黃珮華、黃媺雅、楊儀君、蘇依屏，這是她們最後一次與林懷民合作。演完《秋水》，她們也將離開雲門舞台。演出將於10月11日至13日，在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、10月17日至20日，在台北國家戲劇院，10月26日至27日，在台中國家歌劇院大劇院。

(中時 )