湳雅夜市的老唐台式鮮奶泡芙開業2年，以獨特酥皮和多樣化口味的當天現做泡芙，迅速累積人氣，外型清秀、個性陽光的副店長唐家玲更是攤位另類「嬌」點。（譚宇哲攝）

湳雅夜市的老唐台式鮮奶泡芙開業2年，以獨特酥皮和多樣化口味的當天現做泡芙，迅速累積人氣，外型清秀、個性陽光的副店長唐家玲更是攤位另類「嬌」點。（譚宇哲攝）

新北市板橋區湳雅夜市的老唐台式鮮奶泡芙開業2年，以獨特酥皮和多樣化口味的當天現做泡芙，迅速累積人氣，而不只泡芙好吃，外型清秀、個性陽光的副店長唐家玲成為攤位另類「嬌」點，曾獲全國商業技藝競賽金手獎的她說，自家泡芙是她跟父親一起研發的心血，希望大家喜歡。

20歲的唐家玲從小是夜市囝仔，父親「老唐」經商維生，賣過各式美食，累積了一身好手藝，從小耳濡目染下，唐家玲在就讀新北市豫章工商餐飲科時，確定了自己對烘焙的興趣，更與父親一起研製鮮奶泡芙，還開發了香草、巧克力、草莓、冰淇淋及期間限定的芋頭口味。

唐家玲說，自家泡芙採用當天現烤菠蘿酥皮，出爐後持續用鹵素燈保持乾燥，因此口感香酥，絕不會軟爛，而內餡採用瑞穗鮮乳、安佳奶油調和當基底，芋頭、草莓等口味餡料也都是當天熬煮，製程強調食材新鮮且不添加其他人工添加物，泡芙一天現做100多個，往往收攤前就全數賣光。

去年從豫章工商畢業前夕，唐家玲代表學校參加全國商業技藝競賽，用美味的生乳酪捲及栩栩如生的翻糖玫瑰花，勇奪烘焙金手獎第5名。

如今唐家玲離鄉就讀高雄餐旅大學餐飲管理系，平日忙於課業，只能利用假日回家幫忙，她說，父親是她的偶像，希望能盡量回家幫父親分擔，也希望大家喜歡她跟爸爸一起開發的心血。

(中時 )