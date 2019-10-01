走出舒適圈，中華女足當家門神蔡明容也邁出旅外之路！拿下日本山梨縣地區聯賽冠軍的富士櫻花隊，上周正式宣布簽下蔡明容，4日起富士櫻花要在升級賽連踢4天，力拚明年升上挑戰聯賽，穿著12號球衣的蔡明容可望上場把關！

「大家好，我是明容。很高興來到這個新環境挑戰，希望能夠為球隊帶來貢獻，感謝大家的支持。」蔡明容9月29日先在新東家官網與粉絲問好，1日又用她努力學習中的日文，畫了小海報現身官方臉書粉專，預告升級賽「倒數3天」。

30歲的蔡明容是中華女足的最強門神，去年雅加達巨港亞運，她於預賽撲出南韓旅英球星池笑然的12碼罰球，還在8強PK大戰擋下越南，是中華隊相隔20年重返亞運4強的頭號功臣。

蔡明容投入富士櫻花隊訓練，積極備戰4日開踢的升級賽。（富士櫻花官網翻攝／李弘斌傳真）

蔡明容今年代表台中藍鯨踢了兩循環的木蘭聯賽之後，在隊友包欣玄牽線下勇敢旅外。據了解，富士櫻花先與蔡明容簽短約到年底，重點就是要在這次的升級賽借重其能力與大賽經驗，明年升上挑戰聯賽。

富士櫻花在官網上介紹，蔡明容是中華女足的資深門將，也是台灣最頂尖的女足球員，不只球場上能給球隊強大力量，場外也能為富士櫻花做出貢獻。尤其該隊所在的河口湖遊客眾多，特別是來自大陸與台灣的旅客，希望透過蔡明容的加入，讓更多人知道富士櫻花隊。

富士櫻花目前隸屬於日本第4級的地區聯賽，只要打贏這次的升級賽，就能躋身撫子聯賽體系。日本撫子聯賽分為L1、L2與挑戰聯賽等3級，中華女足隊長王湘惠在2016年效力的廣島紫天使屬於L2，包欣玄該年則幫助神奈川相模原獲得L2冠軍，於隔年參加日本女足最高層級的L1聯賽。

(中時電子報)