失智友善組織與職場的壽險業先驅 待客如己共創失智友善台灣

「我精彩過，但只是忘記了」，這是很多失智症患者的心聲。根據世界衛生組織（WHO）統計，全球失智人口超過5,000萬，平均每3秒鐘就新增1名，顯見失智症影響已是全世界共同挑戰。隨著失智症海嘯席捲，幾乎每一個家庭都可能面臨失智症照顧的挑戰，中壽掌握社會趨勢，以愛與關懷的企業核心精神，響應「瑞智友善心連心、憶起邁向心希望」國際失智症月活動，同仁擔任活動志工，共同營造失智友善的社會氛圍；中壽也進一步建構失智友善職場，與家屬在失智症的考驗中勇敢邁進，共同建立對失智症的正確認識，與社會共好，形成善的循環。

中國人壽總經理黃淑芬表示，在邁向永續經營的道路上，中壽與社會共好的初心不變，面臨高齡化社會趨勢及其衍生的問題，我們秉持「公平同理、待客如己」原則，攜手同仁以愛與關懷的企業文化，從各面向投注資源，把關懷的初心落實在同仁、孩童、長者甚至到環境上，如接下來的重陽節，中壽「愛就GO志工團」也將前往關懷長者，傳遞最溫暖的心意。面對失智海嘯，中壽期望營造一個友善失智的社會，讓更多人對失智症有正確的認知，對未來有妥善的準備心理與行動，幫助失智朋友及其家屬能有一個友善的環境，感受到有溫度的服務。

中壽「愛就GO志工團」以愛與關懷的企業核心精神，陪伴失智症患者，共同營造失智友善的社會氛圍。

中國人壽積極參與台灣失智症協會2019年「瑞智友善心連心、憶起邁向心希望」國際失智症月活動，中壽暖心志工在Young 咖啡快閃店協助熱情參與的民眾，享用失智大使用心調製的美味咖啡點心。此外，中國人壽也率先作為台灣失智症協會的「失智友善組織」，成為首家納入失智友善地圖的壽險公司，全體客服人員總計556位全數皆已完成失智症協會「失智友善」系列課程，以關懷、貼心、同理且專業的態度，與一貫待客如己的精神，化身為失智友善服務大使，主動提供有需要的客戶及家屬最適切的協助，為社會盡一份心力。這份一直關注社會現況、掌握趨勢的精神也獲國際最大CSR報告書線上平台獎項CRRA之「最佳報告」(Best Report)全球第三名，為全球唯一、台灣首例獲獎的金融業。

(中時電子報)