台灣羽壇一哥周天成今天在出席記者會上表示，曾在2014年連續吞下10場敗仗，當時一度心灰意冷，好在成功找到鑰匙，也開對了門，才能有今日這番成就，希望所有人在碰到困難的時候千萬別放棄，找到對的方法就能開啟另一扇窗。

周天成今天出席合作金庫發行信用卡記者會，「感謝合庫長期的鼓勵與支持，讓我可以安心的參加每場比賽，直到明年五月的所有比賽都是東奧資格賽，因此將全力以赴的爭取世界排名積分。」

上周在韓國公開賽衛冕失利，周天成說，面對球王桃田賢斗雖然最終輸了，但還是學習到不少東西，尤其是在控球以及抗壓力方面都有所提升，頭腦的思慮也愈來愈清楚，相信下次再遭遇有信心贏得比賽。

周天成表示，「生涯曾在2014年吞下10連敗，到了每個地方都是第一場比賽就輸掉，當時是最低潮的時候，心情跌到谷底，每天都很努力訓練，總以為只要和對方拚體力就可以了，但卻一直失敗，後來仔細檢討後才驚覺是自己找不到對的方法，就像是一把鑰匙如果插擦錯了門，當然打不開門，想要擊敗對手不是體力好就行，技巧、走位都是勝負關鍵點，現在回想起來，當初的瓶頸就是轉捩點。」

世界羽球總會(BWF)從去年開始將年度賽程進行調整，上下半年有很大的落差，上半年賽程很空，下半年賽程非常密集，不少頂級選手都傳出受傷，包含日本前世界球后山口茜以及大陸名將石宇奇等人都不得不高掛免戰牌。

對此周天成說，「BWF既然做了這種改變，身為球員的我們就只能盡力配合與調整，讓自己在密集賽程的參賽當中避免身體受傷，這就考驗著選手平日訓練的強度以及方法，因此要感謝物理治療師這些年來教導的筋膜訓練法，這也是我想要征戰東京奧運的最大本錢。」

(中時電子報)