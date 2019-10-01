中華郵政今（1）日表示，已在台北市區內的公有市場、運動中心等168處地點，設置「i郵箱」，提供民眾24小時取、寄郵件服務，協助台北打造智慧城市！

中華郵政表示，繼107年於臺北10處捷運站設置「i郵箱」後，陸續在臺北市轄區圖書館、學校、公有停車場、運動中心、區民活動中心、公有市場、公園及臺北捷運全線108處站點布建168座「i郵箱」，目前全國總布建數已達1,000座，服務網絡遍布全國。

中華郵政表示，「i郵箱」結合手機、物聯網(IoT)及雲端科技，提供24小時取、寄郵件服務，新上線的第4代「i郵箱」搭配多元金流支付及紅綠Q版智慧郵筒，可隨時取、寄包裹，滿足民眾多元遞送需求。

而為落實社會關懷，結合郵政物流及資訊流，中華郵政說，明（2）日起，到12月10日將舉辦「i（愛）郵箱點亮弱勢兒童心願」公益活動，活動期間內至活動網站（https://loveibox.tw）註冊，並認捐社福機構整理超過一千位偏鄉弱勢兒童所需物資後，就可取得「郵件號碼及驗證碼」，5天內可到全國任一個「i郵箱」免費寄出你的愛心！

中華郵政說，合作的機構包含：社團法人中華愛悅公益慈善發展協會、台灣愛希望兒童關懷發展協會、財團法人台北市緣兒童慈善基金會、勵馨社會福利事業基金會及第一社會福利基金會等公益團體。

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