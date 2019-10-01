有「抗韓戰將」稱號的基進黨發言人陳柏惟，代表綠營挑戰現任立委顏寬恒，讓台中二選區立委選情更顯多變。（林欣儀攝）

台中市立委第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）下屆選舉堪稱是2020總統大選的複製版。素有「抗韓戰將」稱號的基進黨發言人陳柏惟代表綠營，挑戰力挺國民黨總統參選人韓國瑜的黑派顏家，雙方分別在空戰、陸戰各有擅長，接下來3個月將如何正面交戰？讓該選區選情發展備受關注。

行政區域橫跨海線、屯區的第二選區被視為是顏家大本營，更被民進黨評估為艱困選區、一度無人挑戰，幾經協調，民進黨鎖定陳柏惟出戰。陳雖被認為是空降，但面對該選區選民特性，也強調一定勤走基層、爭取認同，除持續透過臉書與年輕選民互動，更舉辦多場志工招募會。

面對「抗韓戰將」來勢洶洶，尋求連任的顏寬恒堅定腳步，特別打出「耕耘」主軸，強調自己多年來為地方服務的努力與建設，藉以爭取鄉親認同，除力拼連任成功，顏寬恒更整合台中紅、黑派系力量，積極輔選韓國瑜，希望透過「小雞挺母雞、母雞帶小雞的」模式，達到雙贏。

從近幾年第二選區藍、綠得票數來看，國、民兩黨在此區的基本盤差距已不大，其中，顏寬恒固守在人口數最多的沙鹿、並積極搶攻烏日、霧峰等區選票，綠營則多以烏日為據點並向海線拓展勢力。此外，顏、陳2人分別擅長陸戰、空戰，雙方接下來要如何出招？也讓該選區選情更添變數。

(中時 )