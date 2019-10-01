八仙塵爆發生至今4年多，造成15死471傷；16名罹難者家屬認為，交通部觀光局、新北市政府與內政部消防署應負起責任，其中4位罹難者家屬求償1200萬元賠償金，另外12位求償600萬，共計1億2000萬元，士林地院審結，認定觀光局等雖有怠於職務之行為，但與粉塵爆炸並無因果關係，駁回家屬請求，全案可上訴。

判決指出，爆炸發生的地點是「快樂大堡礁」，通常使用狀態必須注水，但經由呂忠吉所經營的瑞博公司向八仙樂園承租場地，用於搭建舞台和舞池舉行彩色派對，並非作為一般通常水域當作游泳池使用。

法院認定，塵爆發生的原因是偶發的獨立事件，並非公務員得以預見加以事先預防，難以認為交通部觀光局等公務員怠於執行職務與罹難者家屬所受的損害間有因果關係，因而駁回罹難者家屬的請求。

其中，交通部觀光局歷年檢查，長期縱容「快樂大堡礁」在內的違法設施繼續存在，並未要求停止營業，以及新北市政府對於設施座落在農地，並未依照規定予以處罰並勒令停業都有過失，唯獨內政府消防署並未有怠於執行職務行為，但2單位所屬的公務員縱有責任，仍與罹難者家屬所受的損害，無因果關係，因而駁回16位罹難者家屬的請求。

(中時 )