尚一豆烘焙坊老闆娘陳詩宜大推原味波霸泡芙、巧克力波霸泡芙。（張毓翎攝）

尚一豆烘焙坊另一項人氣團購甜點為珍珠泡芙餅乾。（張毓翎攝）

尚一豆烘焙坊開業至今不到6年，卻已成為網路人氣超夯的宅配甜點店，實體店鋪隱身在嘉義縣太保市的小葉欖仁綠色隧道內，店內以泡芙系列最有名，店家特別推薦以濃純鮮奶內餡，搭上Q彈黑糖波霸，所製成的波霸泡芙，每口都是滿滿幸福感。

老闆娘陳詩宜說，店內泡芙主要分原味、巧克力2種口味，最近他們要在朴子市祥和國小附近開手搖飲料店，才發想出將波霸口味的泡芙，多到滿出來的Q彈波霸、香濃內餡，搭上酥脆泡芙外皮，怎麼吃餡料都會爆出，深受甜點控喜愛，未來還會推出「冰皮泡芙」，有興趣的人，可以持續追蹤尚一豆烘焙坊臉書社團。

老闆黃建茗在台中咖啡廳學甜點時，遇到太太陳詩宜，雖然兩人原先都沒有烘焙經驗，但彼此都熱愛甜點，他們在台中工作一陣子後，對製作甜點十分有心得，便決定回到黃建茗的家鄉，一起攜手創業，並利用網路宅配模式，吸引更多外縣市的顧客。

黃建茗表示，一般外面賣的泡芙內餡是用鮮奶油做成，但他們是以純鮮奶製作，成本雖然較高，但品嚐過的消費者皆一致稱讚，真的「吃得出鮮奶味」，與之前吃過的泡芙很不一樣，此外，並以旋風爐烤箱烘烤，使外皮酥脆、不易受水氣而塌掉，他們必須不惜成本，才能在競爭激烈的泡芙界脫穎而出。

店名：尚一豆烘焙坊

地址：嘉義縣太保市安仁里頂港仔墘9號

電話：05-3623061

營業時間：上午8點半至晚上8點半，無公休日

售價：原味波霸泡芙（35元／顆）、巧克力波霸泡芙（38元／顆）

(中時 )