副總統陳建仁(中)1日下午前往台中市出席「國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全國會長就職典禮」。（馮惠宜攝）

「國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全國會長就職典禮」1日在台中好運來洲際宴展中心登場，原訂總統蔡英文受邀與會，因南方澳發生橋塌意外臨時取消，改由副總統陳建仁到場致意，陳建仁一到場即表達總統臨時前往南方澳慰問傷者，無法出席，他代表總統前來致意，並肯定同濟會長期投入人力及心力，造福台灣社會，並讓世界看見台灣社會獨特的包容、團結和慈悲，成為國民外交最好的平台。

陳建仁指出，同濟會是台灣最具規模的國際性公益社團，以「哪裡需要服務，就到哪裡服務」的精神，在台灣服務超過半個世紀，在兒童服務、社區服務及改造社會等領域，一步一腳印，累積了豐富的成就。他說，每次跟同濟會的朋友在一起，都能感受到像太陽一樣溫暖、熱情的「正能量」。

陳建指出，面對台灣的外交現況，同濟會讓世界看見台灣社會獨特的包容、團結和慈悲，是最好的國民外交平台。在同濟會會友的共同努力下，台灣總會已經連續好幾年獲得世界年會表揚為「全世界傑出區總會」。會友們對於「消滅母嬰破傷風」和「消滅碘缺乏病」等專案，在這些長期工作上，願意投入人力和心力，真的不簡單。

對於同濟會將台灣的民間力量，擴大到國際社會，為台灣的國際參與做出重要的貢獻，他再次代表總統向同濟會表達最深的感謝之意，並期許第46屆同濟會台灣總會能以年度主題「積極行動、邁向國際」為未來工作的信念，在服務人群的過程中，拓展人脈，享受到「集結眾人力量、造福國家社會」的喜樂。

他認為，透過服務大眾，也可以告訴全世界，蓬勃、自由的公益活動，是台灣民主社會最值得讚賞的地方之一，台灣永遠是其他國家有難同當、彼此扶持的最佳夥伴。

(中時 )