台中市大墩六街、大墩六街350巷口，9月30日下午發生一起「離奇」車禍，同方向的兩輛機車追撞下，一輛機車當街倒栽蔥立在大街上，姿勢怪異，被路人PO在臉書上，雙方全身多處擦傷，警方呼籲經過無紅綠燈的巷口，駕駛人應減慢車速，注意兩邊行車動態，方能預防憾事發生。

中市警局第四分局交通分隊指出，初步判斷是二車未保持安全行車距離，29歲王女騎機車沿大墩六街往惠文路方向行駛，在大墩六街350巷路口時，與騎在其右側的郭女發生擦撞，二人雙雙摔車，經酒測二人皆無酒精反應，但全身多處擦傷，送醫包紮。

離奇的事，其中一輛機車不知怎麼撞的，直接180度、倒栽蔥立在大馬路上，引起路人圍觀，有路人打趣說，這機車被撞了不甘願！大字躺在馬路上不想離開！

台中市警第四分局表示，不怕一萬，只怕萬一，呼籲駕駛人駕駛汽機車，應保持適當車速，行經路口，尤其無紅綠燈的小巷口，應適當減速，注意周遭行車狀況，且勿飲酒後開車，以避免憾事發生。

(中時 )