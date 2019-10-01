11月2日開打的世界棒球12強賽，今天公布了28人名單，中華隊總教練洪一中也針對提問回覆，過程也出現一個有趣的插曲，媒體請洪總談談旅外右投林凱威的狀況時，又要操心中華隊和母隊Lamigo桃猿的洪總，一時竟然林凱威及亞錦賽培訓隊的旅外右投鄧愷威分不清楚。

被問到林凱威狀況時，洪一中先說：「林凱威他好像，我們有徵詢他，但是他好像聯盟給我的答覆是他沒辦法參加12強。」不過林凱威其實已經是28人名單中投手群一員，經過提醒後洪總不好意思地回應：「名字一樣我搞混了，歹勢鬧笑話了。林凱威老實說了解也不多，主要是透過情蒐小組提供給我的資料、影片去判斷，目前看起來他應該也是中繼這環的投手，可以1局、1局這樣負擔任務，球速、控球都不錯。」

至於28人名單的投手中沒有考慮另一個「ㄎㄞˇ」字輩的中信兄弟右投鄭凱文，洪一中解釋：「我們有考慮跟爭取過，但是凱文他覺得這季投球量太多，覺得手臂有些負荷不了，談過以後決定不進來這次12強名單。」

(中時電子報)