北韓與美國同意 5日舉行工作層級核子會談 20:232019/10/01 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北韓今天表示，將在5日與美國舉行工作層級核子會談，這顯示在今年2月的高峰會失敗後，雙方似已打破僵局，即將恢復有關非核化問題的備受矚目談判。 官方中央通信社（KNCA）發布消息說，北韓副外長崔善熙（Choe Son Hui）表示，雙方同意在4日進行「初步接觸」，次日舉行工作層級會談。 崔善熙說：「我預期這次工作層級磋商將加速雙邊關係的正面發展。」她沒有透露會談的地點。 (中央社) #工作 #會談 #北韓 #美國 #核子 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 陸喜迎建政70周年 港人今天瘋這樣穿 - 國際 「通烏門」愈演愈烈 川普喊這人叛國快抓他！ - 國際 不只烏克蘭！川普再爆施壓這國謀私利 - 國際 他每天遛狗3小時 年賺3百萬 - 國際 真心祝賀？陸建政70周年 川普推文酸好酸滿 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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