北韓今天表示，將在5日與美國舉行工作層級核子會談，這顯示在今年2月的高峰會失敗後，雙方似已打破僵局，即將恢復有關非核化問題的備受矚目談判。

官方中央通信社（KNCA）發布消息說，北韓副外長崔善熙（Choe Son Hui）表示，雙方同意在4日進行「初步接觸」，次日舉行工作層級會談。

崔善熙說：「我預期這次工作層級磋商將加速雙邊關係的正面發展。」她沒有透露會談的地點。

(中央社)