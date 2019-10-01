大村火車站前道路遭過溝排水分隔兩側，路寬狹小影響行車動線，公所進行排水溝加蓋工程，不料2月動工後卻停擺至今逾半年，引發民怨。（謝瓊雲攝）

大村火車站站前進行過溝排水加蓋工程，今年2月動工後工程卻停擺至今，引發民怨；大村鄉公所指出，因原規畫設計在實際施工時遇阻，只能變更設計，強調將會盡快完成重新議價，盡早復工完成加蓋工程，讓站前交通恢復通行。

大村火車站2016年完成站體美化更新，葡萄仙子公仔迎賓，吸引許多遊客搭火車由大村，甚至有通勤族專程從員林市跨區到大村搭車，後站道路拓寬後，廣場成為大型農特產市集、跨年晚會最佳地點。

前站卻因過溝排水流經、先天不良，道路分隔為南北兩側，地方多年來企盼加蓋，拓寬成道路後，改善行車動線並增加兩側停車空間。地方盼了20年，大村鄉長游盛前年即向縣府爭取獲1500萬元補助、公所自籌2087萬元，去年完成規畫設計、上網發包。

工程今年2月20日開工，原定9月17日完工；不料動工月餘，包商就遭遇難題、停工至今，近30根13米長的基樁鋼樑橫倒在排水溝上和路旁，前站自3月封閉至今逾半年，引發民怨。

公所主祕徐孟甄表示，排水溝斷面約14公尺寬、加蓋長度134.2公尺，包商拆除欄杆護岸後，打樁才發現溝岸下方有2、3米厚的水泥基座結構，幾經商討仍無法克服，決定6月6日讓包商先停工變更設計，目前已在重新議價階段，將加快腳步盡速復工。

(中時 )