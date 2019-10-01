淡海輕軌是全台灣第一條幾米公共藝術鐵道，但輕軌下方廣告墩柱缺乏美感引發民怨，新北市議員陳偉杰希望新北捷運公司能要求廣告商融入在地特色，製作淡水意象的廣告。新北市捷運公司回應，12月重啟招商，採納民眾意見重新規畫廣告整體設計。

民眾從9月起開車行經淡海輕軌下方，看到不少輕軌墩座被豪宅、皇宮宅等五顏六色的廣告包覆，民眾抱怨這些廣告讓淡海輕軌變得很商業化，陳偉杰表示，全台第一條幾米公共藝術鐵道的淡海輕軌廣告「實在缺乏整體美感設計」。

新北捷運公司表示，淡海輕軌共有125根墩柱，捷運局從9月至12月進行3個月廣告招商試辦，為保民眾觀感，僅利用其中20根墩柱廣告增加收益，除商業廣告外，亦有推廣市府政策的公益廣告，例如：推廣東北海岸休閒遊憩，有助於淡水地區整體發展，而廣告收益以商業回饋公益進行。

陳偉杰表示，理解新北捷運公司需要收益賣廣告是無可厚非，建請新北捷運公司可要求廠商，廣告可適時融入淡水輕軌圖樣或幾米圖樣，以配合在地特色，除可兼顧收入外，也可打造全新淡水意象共創雙贏。

新北捷運公司表示，12月將重啟招商，會採納各方意見，廣告設計朝向融合淡海輕軌意象或幾米公共藝術，朝向兼顧收入與地方特色推動。

(中時 )