沒有聲音的世界，該用甚麼方式填滿靜默？像把每個人都當成了漫畫人物，為一開一合的嘴巴填上白色對話框一般，聽障漫畫家M蜥選擇以繽紛的想像，熱鬧眼中的世界。M蜥笑說，因為自己從小聽不到，便會為看到的路人們添加許多天馬行空的猜測，「像是路邊經過了一位女生，我就會猜測她的職業、家庭、身分等等，幫她建構出一個完整的人生故事。」

M蜥本名為呂欣怡，出生時臍帶繞頸，加上3歲時的一場高燒，聽力受損的M蜥藉由讀唇、口語訓練讓自己能夠跟上一般人的對話。讀唇需要高度專注力，因此M蜥在談話過程中，總是直勾勾的望著對方，眼神真摯而誠懇，也因為擔心對方不了解自己想表達的話，總是細心的再三解釋自己的想法。

M蜥透露，自己在小時候很安靜，總是有無法融入人群的感覺，無聊就畫畫來打發時間，「國小很流行《數碼寶貝》，我就把家人或是周遭的人畫成裡面的角色，同學看到以後很喜歡，連隔壁班的人都跑來跟我借，希望我再多畫一些，爸爸媽媽發現我的圖畫的滿細緻，便讓我開始補習學畫畫。」

M蜥表示，自此之後，她發現創作可以讓她與更多人產生連結。喜愛漫畫的她，開始蘊孕了漫畫家的夢想，自國中開始不斷投稿作品至各平台，即使作品不被採用也不氣餒，在大學畢業、進入遊戲公司擔任美術製作期間，仍勤耕創作，在2016年，終於在網路連載首部作品《聽見晴空的迴音》，一圓兒時夢。

真的當上了專職漫畫家，反倒讓爸媽大吃一驚，M蜥笑稱，「我一直都很認真的說要當漫畫家，就算他們看我一直投稿，還是以為我只是說說而已，沒有要把漫畫家當正職，雖然他們一開始驚訝，但現在也很支持我了。」

《聽見晴空的迴音》描述聽障女孩晴藍在升上高中後，而展開的追夢故事，刻畫了女主角在儀隊的挑戰，也將愛情、友情描繪的貼近人心。M蜥表示，自己在求學階段，曾與晴藍一般，相當著迷於儀隊，但在提出入隊申請時，便因聽力而遭到拒絕，創作漫畫不僅填補了她的過往，也豐富了她的作品意義，「朋友說我可能是第一個聽障網路漫畫家，我想我的故事也能帶給更多人鼓勵，讓一些同樣是聽障的朋友對生活有更多的希望。」

M蜥表示，聽障對她的生命而言，已經不是一個障礙，「反倒變成一種目標，它會讓我找到可以挑戰的目標在哪裡，未來我也想創作更多聽障朋友的題材，比方說職涯生活、愛情故事等等，讓更多人了解聽障朋友。」

(中時 )