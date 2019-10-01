為了因應米塔颱風，行政院長蘇貞昌30日早上赴中央災害應變中心，卻因為無法與花蓮縣災害應變中心連線視訊，怒批「要我等多久？」遭轟耍官威。對此，資深媒體人黃暐瀚爆料，蘇貞昌以前也是這樣罵蔡英文！
黃暐瀚在《POP撞新聞》表示，蘇貞昌可能搞錯一件事，在行政院會要飆罵官員，罵完以後效率不會更好？大家心情只會更差而已。鼓勵是不是會比責罵更好？不是自己很認真就好，不是自己上緊發條就好。
黃暐瀚爆料，蘇貞昌以前也是這樣罵蔡英文，以前蔡英文在當行政院副院長，有一次開會，蘇貞昌問「副院長為什麼沒有到？副院長在哪裡？」問了好幾次，後來說去開中常會。那時候蘇貞昌兩次告訴阿扁，不要這個副院長。那時候記者還有在拍啊！
黃暐瀚認為，蘇貞昌現在面對的是花蓮縣縣長，是民選縣市首長，有民意基礎，不是行政院長的「細漢」，不可以這樣飆罵縣長！
(中時電子報)
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