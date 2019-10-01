M蜥表示，《要是未曾相遇就好了》的故事本質其實是執著的愛。(M蜥提供／王寶兒台北傳真)

為了得到愛人，不惜借助陰廟邪神的力量，不管是殺人、綁架、甚至轉世多次，也要得到能與愛人相廝守一輩子的機會。在漫畫家M蜥的作品《要是未曾相遇就好了》中，不僅情節驚悚，也深深刻畫出這種執著而不顧他人的痴戀。

M蜥表示，其實自己很膽小，第一次挑戰驚悚題材，讓她也首次體會到「嚇人」的感覺。

M蜥表示，這部作品雖然是驚悚故事，但其實故事本質是關於「執著的愛情」，「我是以自己的戀愛經驗作發想，那種不想跟對方分開，而會有的奇妙想法，是創作故事的靈感之一，雖然我很怕恐怖片、驚悚故事，但不同的創作風格還是想挑戰看看。」

M蜥透露，本身喜愛看少女漫畫，自己過去的作品也以少女題材居多，「後來看了一部日本的動漫《鋼之煉金術師》，覺得實在太好看了，一查發現作者竟然是女生，讓我打破了女生專畫少女題材的想法，因此開始在腦海中建構許多不同類型的題材創作。」

畢業於台灣藝術大學視覺傳達設計系的M蜥，對於色彩的意義更是十分敏銳，在《要是未曾相遇就好了》中，大量運用前陣子所流行的「莫蘭迪色系」，透過不同層次的藍、黑色傳達環境的陰鬱。

有趣的是，過去以青春故事《聽見晴空的迴音》打開知名度的M蜥，於Webtoon平台上連載《要是未曾相遇就好了》後，反倒累積了大批的推理迷粉絲，在每話更新後，紛紛在留言區下推測情節及結局走向，讓M蜥傷透了腦筋。

M蜥笑說：「我在每一話中都會整理人物關係圖，或是情節關係圖，讀者很厲害，可以藉由這些東西，不斷猜中我到底下一步要怎麼走，讓我想劇情想得很累。」更透露因為情節燒腦，一天要花近十小時創作。

(中時 )