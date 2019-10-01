狐狸要求小王子馴養他：「如果你馴順了我，我的生活就會充滿陽光，歡快起來！」男舞者裸露上身，倚靠著黑色版子，狂亂步伐如動物性，又慢慢如社會化後規矩；女舞者穿著黑色洋裝，手持煙霧彈，赤著雙腳隨著音樂舞動！她堅毅的眼神如德拉克洛瓦名畫《自由領導人民》自由女神揮動著象徵革命的紅白藍三色旗！來松菸不只看展覽，今秋也來看戲趣！音樂、舞蹈、實驗性質的藝術表演要你好看！「松菸Lab新主藝」演出時間為11/29（五）至12/15（日），三檔全新自製實驗節目要你從戲劇中思索過去、仰望未來。

松山文創園區「LAB創意實驗室」年度自製節目「2019松菸Lab新主藝」公演票券今日正式啟售！10月1日舉辦啟售記者會，三位創作者以精華片段演出形式，引動現場舞蹈魂。王宇光《馴順的我們》自街舞、攀岩中取經，釋放被馴化的肢體；王世偉《群眾》以獨舞詮釋群眾運動後的悵然與孤寂；胡鑑《有一個地方只有我們兩個人》彷彿在彼此胸口牽起無形的線，帶領人們抵達那塊美麗的地方。「

《松菸Lab新主藝》提供「LAB創意實驗室」讓創作者從徵選、階段呈現、排練及正式演出都在此實現，不僅挹注演出製作經費，演出票房更全數回饋各創作團隊。台北表演藝術中心節目行銷處經理趙智漢特別到場為三位創作者加油打氣，並肯定《松菸Lab新主藝》的用心，現場表示未來希望可以邀演。

胡鑑《有一個地方只有我們兩個人》。（圖取自松山文創園區官網）

2019年，「松菸Lab新主藝」持續擴散能量、導入多元題材，從眾多作品中徵選出三組優秀團隊進行創作、公演。胡鑑以二個人相處的地方、發生的事喚起人們心裡的溫柔，探討人與人之間最簡單、最純粹的關係。象徵草地的綠色絨毛地毯，一朵白色的雲，偶爾飄落的乒乓球雨；二位舞者以不同動作一幕幕堆疊出生活中熟悉的場景，讓觀者猶如翻看相片裡的日常故事。

王世偉《群眾》。（圖取自松山文創園區官網）

王宇光在長期徒步中重新發現身體裡潛藏的靜態植物性、動物性本能、社會化後的規矩距離，渴望透過攀岩、街舞中的動作解構、能量釋放，讓身體從被時空、文化、社會的馴順中抽離、回歸。

王世偉以獨舞對應群眾，勾勒社會運動的激情、混亂，深入抗爭者內在的複雜感知。煙霧中的不確定及詩意，聲響裡的壓迫感及衝擊，層層叩問個人、群體之間的交會與分離。

(中時電子報)