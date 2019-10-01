香港十一遊行示威，示威者分散在6區上街遊行，與警方爆發激烈衝突。截至下午5時，醫管局表示有15名傷者受傷送院，其中1人在荃灣中槍情況危殆，12人情況穩定，2人已出院。

據《香港01》報導，下午4時許，荃灣示威者撒退期間，警方在大河道開槍，有一名示威者倒地。其後警方證實曾經在荃灣發射實彈，有人因此受傷。據悉，該名傷者被送往瑪嘉烈醫院，目前情況危殆，有生命危險。

香港東網報導，今天下午4時許，新界南總區機動部隊人員，在荃灣大河道對開執行職務，與示威者爆發衝突，期間其中一處有2名警員與至少5名分別戴頭盔、防毒口罩及眼罩的示威者混戰，其中一名警員跌倒地上，有示威者持疑似鐵條揮舞，另一名警員背對店鋪的鐵捲門，他左手持長槍，右手已拔出手槍，左右橫掃指向示威者。

報導稱，當中一名男示威者持疑似鐵條，向該警員持手槍的右手揮動時，該警員在幾近「零距離」的近距離朝該男子胸部開了一槍。男事主左胸中彈，隨即倒地，傷口不斷滲血，期間傷者扯開防毒口罩呼喊：「我心口好痛呀，我要去醫院！」同時向鏡頭說出姓名及身份證號碼。他在場接受急救，再由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。據悉，事主姓曾，在荃灣一間中學就讀中五

香港醫管局表示，截至下午5時，今日一共有15名傷者送院，傷者年齡為18至52歲，13人為男性，2人為女性。

有9名男傷者被送往廣華醫院，其中8人情況穩定，1人已經出院。

１名男傷者及1名女傷者被送往伊利沙伯醫院。男傷者已出院，女傷者情況穩定。

１名男傷者及1名女傷者被送往屯門醫院。二人情況穩定。

１名男傷者被送往仁濟醫院，情況穩定。

(中時 )