2020大選將屆，蔡政府外交節節失利、在國內不斷操作恐中，為此馬英九基金會本月5日將在張榮發基金會大樓舉辦「哪來的芒果乾？－國安問題研討會」，從兩岸、外交、國防三大領域，探討當前臺灣處境、整體國家安全大戰略方向，以及目前人為操作的「芒果乾」四處瀰漫，影響人民的認知與判斷。

藍營高層人士指出，該場研討會將強調「操縱人民的恐懼，不能保障國家安全」，與會專家學者例如蘇起、趙建民等等，都是馬政府的閣員或倚重者，也大多是韓國瑜國政顧問團成員。韓國瑜面對聲勢下滑之際，若能讓國人確信能如同馬政府般在「和陸友日親美」的方針下，重振國內經濟、保護臺灣安全，進而贏得國人，尤其是所謂「知識藍、經濟藍」力挺，極可能成為打贏選戰的突破關鍵；該場研討會，也可視為馬輔選韓、為韓指點勝選明燈的具體行動。

馬英九基金會指出，索羅門群島、吉里巴斯在5天內先後與我國斷交，蔡政府上任3年4個月，邦交國減少7國、只剩15國，這在中華民國歷史上非常罕見。在蔡英文總統主政下，兩岸關係大幅倒退，對外關係不斷萎縮，社會瀰漫不安。但很多臺灣輿論認為，蔡政府利用這種情勢，及許多人對大陸威嚇臺灣的恐懼感，成功挽救蔡英文在去年地方選舉慘敗的聲勢。於是，這一年來，「芒果乾」，從網路開始發酵，成為臺灣年輕人之間最熱門的話題。

基金會說，「芒果乾」就是操作人民的恐懼，永遠是最廉價，也最不負責任的政治手段。當感到恐懼及害怕時，人們不會去理性判斷，而是尋找敵人：一個他們可以咎責，藉以宣洩恐懼的對象，進而忘卻真正生活中的不公不義。曾幾何時，原本安定的臺灣社會，「芒果乾」居然成為流行語。

有鑑於此，馬英九基金會將舉辦「哪來的芒果乾？－國安問題研討會」，從兩岸、外交、國防三大領域，探討當前臺灣面臨何種處境，以及整體國家安全大戰略方向，將邀曾任國安會秘書長的臺北論壇基金會董事長蘇起專題演講，分析臺灣目前的情勢，並提出宏觀的見解與建議。

研討會也將展開三場主題論壇，「兩岸」論壇由前陸委會主委、對外關係協會會長夏立言主持，淡江大學陸研究所榮譽教授趙春山、淡江大學陸研究所副教授張五岳、文化大學社科院院長趙建民與談，探究「九二共識」在兩岸交流的意義，以及對如何恢復兩岸互動提出建言。

「外交」論壇由前外交部長、中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊主持，淡江大學國際事務戰略所教授何思因、前駐英國大使劉志攻、政治大學國際事務學院副院長黃奎博與談，討論馬政府時期「外交休兵」策略，與當前蔡政府政策的異同，並針對臺灣在國際空間的參與提出建議。

「國防」論壇由前國安會秘書長高華柱主持，前立法委員林郁方、淡江大學國際事務戰略所助理教授楊念祖、前國安會諮詢委員袁桂笙與談，討論臺灣的軍購議題，比較歷任政府的政策，以及對整體國防政策提出省思。

此外，前總統馬英九將主持圓桌論壇，與相關專家學者及關心我國國安問題人士深入對談兩岸、外交、國防三大領域，另將針對經濟安全、能源安全領域，邀專家學者建言。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，執政的蔡英文政府，不但將「九二共識」惡意扭曲為等同「一國兩制」，更利用香港反送中事件，操作「今日香港，明日臺灣」，以廉價的政治操作手段，意圖喚起臺灣民眾的恐懼，藉此獲取政治利益。但是諷刺的是，蔡總統口口聲聲說要捍衛主權，中華民國的主權卻不斷在斷交與被國際組織排斥中流失。

蕭旭岑指出，蔡政府過度傾斜美國的對外政策，否定長期以來兩岸和解的基礎，「維持現狀」變成了謊言與空話。為了拼選舉及延續權力，蔡政府將國家帶入歧途，國家安全已步上懸崖邊緣，民進黨對臺灣安定繁榮的傷害不容坐視，為了國家未來的發展，民眾必須知道真相，此次研討會不僅探討臺灣當前的危機，並將試圖提出解決之道。

(中時 )