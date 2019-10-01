農委會與漁業署人員進駐前進協調所，提供漁民相關協助。（內政部消防署提供／廖德修台北傳真）

今（1）日上午9時30分發生南方澳漁港跨港大橋塌陷事故，農委會漁業署表示，事發後第一時間即迅速透過各漁業通訊電台及漁業廣播電台加強廣播，請相關船隻不要貿然進出南方澳港，以免影響救災。在港漁船亦須遠離斷橋區，確保人船安全，讓港區以救災為第一優先。

漁業署說，對於今日發生的事故深表遺憾，已成立緊急應變小組，並由農委會副主委陳添壽、漁業署副署長王正芳趕赴現場，協助處理後續事宜。也將持續參與交通部應變中心的運作，協助受災漁船及南方澳漁民處理漁船災損、港區復原、船員撫卹等事宜。

漁業署承諾將盡力協助減低南方澳漁港漁業作業受阻的時間，也祈盼受困人員儘速平安獲救、傷者早日康復，將積極輔導並協助受影響的漁船、船員處理後續事宜。

至於近期是否會造成宜蘭地區魚貨供應短缺問題？漁業署說，交通部已同意提供蘇澳商港部分碼頭供漁船卸貨及停泊使用。且魚貨有替代性，蘇澳附近魚貨加工廠也有庫存，加上鄰近漁港正常運作，魚貨供應短期無虞。

(中時 )