苗栗地檢署針對即將到來的國內大選，為避免假訊息散佈影響到選舉的公平性，1日上午邀集警調及苗栗地區新聞從業人員及社群臉書版主、管理人舉辦座談會，研商如何避免假訊息的傳播，造成社會及個人的損害。

苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏指出，現今時代，除了大眾媒體以外，還包括自媒體，如臉書、LINE、IG等等，因為散播得更快，影響的層面也更快，因此，如何避免假訊息影響選舉的公平性是一件必須正視的嚴肅課題。

會中，苗栗地檢署主任檢察官董良造就社群媒體如何面對假新聞的挑戰，主任檢察官莊佳瑋就刑事訴訟法偵查不公開，與媒體發佈訊息的平衡做報告，並與在場媒體從業人員及社群臉書版主或管理人進行雙向交流，共同為防止假訊息氾濫努力，讓言論充分享有表達自由，但也防止濫用言論自由的資訊四處傳播。

莊佳瑋舉了馬克吐溫曾經說過的名言當例證，「當真相還在穿鞋，謊言已走遍半個世界」。希望透過臉書版主或管理者的審文機制、關閉回應、甚至刪文等作為，讓假訊息在最短時間內防止擴散，避免不可收拾的效果發生，讓言論自由的市場能在自律、他律等多管齊下之下，真正被落實。

(中時 )